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    Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu

    Galatasaray'ın Süper Lig'in 39. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının kafilesi belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2021 - 16:13
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    Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu

    Galatasaray'ın Süper Lig'in 39. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı kadrosu açıklandı.

    YEDLIN VE ONYEKURU DÖNDÜ

    Sarı kırmızılılarda Heny Onyekuru ve Yedlin de kadroda yer aldı.

    Fatih Öztürk, Luyindama, Etebo, Ozonwafor, Ankara'ya götürülmedi.

    Galatasaray ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu #1

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