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- Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu
Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu
Galatasaray'ın Süper Lig'in 39. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının kafilesi belli oldu.
- Haber Merkezi
- 01.05.2021 - 16:13
Galatasaray'ın Süper Lig'in 39. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı kadrosu açıklandı.
YEDLIN VE ONYEKURU DÖNDÜ
Sarı kırmızılılarda Heny Onyekuru ve Yedlin de kadroda yer aldı.
Fatih Öztürk, Luyindama, Etebo, Ozonwafor, Ankara'ya götürülmedi.