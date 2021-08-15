Galatasaray'ın Giresunspor maçı kadrosu açıklandı

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor deplasmanına gidecek olan sarı-kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu.

Süper Lig'in açılış haftasında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'un konuğu olacak.

Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşma, yarın saat 21:45'te başlayacak.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Galatasaray'da Giresunspor maçı öncesinde kamp kadrosu belli oldu.

Yeni transferler Cicaldau ve Nelsson Giresunspor maçı kamp kadrosunda yer aldı.

St. Johnstone maçında kadroya alınmayan Falcao da listeye eklendi.

İKİ TAKIM’IN 13. MÜSABAKASI

Galatasaray, Süper Lig'de daha önce Giresunspor ile 12 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakaların 5'ini kazanırken, 2'sinden Giresunspor üstün ayrıldı. Taraflar arasındaki 5 karşılaşma ise berabere bitti.

Galatasaray'ın söz konusu maçlardaki 18 golüne, Giresunspor 11 golle karşılık verdi.