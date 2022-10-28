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    Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü

    Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında Victor Nelsson'un golüyle öne geçti. Ancak VAR incelemesi sonrası gol iptal edildi.
    • 28.10.2022 - 21:28
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    Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü

    Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.

    Galatasaray'ın, Fatih Karagümrük karşılaşmasında attığı bir gol VAR incelemesinin ardından geçerli sayılmadı.

    Nelsson golü buldu

    Karşılaşmanın 51. dakikasında kornerden gelen topa Victor Nelsson kafayı vurdu. Danimarkalı futbolcunun kafa vuruşunda kaleci Emiliano Viviano topu kontrol edemedi ve top çizgiyi geçti.

    Gol iptal edildi

    Ancak hakem Bahattin Şimşek, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve kaleci Viviano'nun topu kontrol etmek istediği sırada Emin Bayram tarafından faule maruz kaldığını hükmetti. Bu karar sonrası gol iptal edildi.

    Galatasaray ın golü VAR dan döndü #1

    Galatasaray ın golü VAR dan döndü #2

    Galatasaray ın golü VAR dan döndü #3

    Galatasaray ın golü VAR dan döndü #4

    Galatasaray ın golü VAR dan döndü #5

    (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)


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