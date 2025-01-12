Galatasaray'ın golüne Başakşehir'den itiraz!

Haber Merkezi
Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaştı.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında ise tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Başakşehirli oyuncular, Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz ile bulduğu ikinci gole itiraz etti.
GOL KARARI ÇIKTI
59. dakikada Barış Alper'in golünden önce Victor Osimhen'in elle oynadığı gerekçesiyle Başakşehirli oyuncular itiraz etti.
Atilla Karaoğlan, oyunu başlatmadan önce VAR'ın incelemesini bekledi.
VAR Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, yaklaşık 2 dakikalık inceleme sonrası santra yapılmasını istedi.
Başakşehirli oyuncular, bu karara da itirazda bulundu.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış