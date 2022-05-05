Galatasaray'ın gözü Bernardeschi'de

İtalyan basınında yer alan habere göre; Galatasaray'ın, sezon sonu sözleşmesi Juventus ile bitecek olan Federico Bernardeschi ile temas halinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında bir performans sergileyen Galatasaray, önümüzdeki sezon hazırlıklarına şimdiden başladı.

Transfer çalışmaları için adımlar atmaya başlayan sarı-kırmızılı ekip, gözünü İtalya'ya çevirdi.

Galatasaray, Federico Bernardeschi ile ilgileniyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; sarı-kırmızlılı ekip, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Juventus'un forvet oyuncusu Federico Bernardeschi ile ilgileniyor.

Fiorentina'dan 2017-2018 sezonu başında Juventus'a tam 40 milyon euro bonservisle transfer olan Bernardeschi'nin takımdan ayrılması bekleniyor.





Lazıo da temas halinde

Haziran ayında bonservisini eline alacak olan siyah-beyazlı ile İtalyan ekibi Lazio'nun da ilgilendiğini dile getiren Schira, yıldız futbolcu için teklif edilen yıllık 1.6 milyon euronun, şu an kazandığından daha düşük olduğunu belirtti.

Haberde, sarı-kırmızılıların da tecrübeli futbolcu için bilgi istediği ve maliyet araştırmasına başladığı kaydedildi.

2 gol ve 6 asist

Bernardeschi, bu sezon 32 maça çıkarken, 2 kez rakip fileleri sarsıp, 6 da gol pası verdi.



