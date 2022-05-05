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    Galatasaray'ın gözü Bernardeschi'de

    Galatasaray'ın gözü Bernardeschi'de

    İtalyan basınında yer alan habere göre; Galatasaray'ın, sezon sonu sözleşmesi Juventus ile bitecek olan Federico Bernardeschi ile temas halinde olduğu bilgisi paylaşıldı.
    • 05.05.2022 - 17:05
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 18:03
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    Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında bir performans sergileyen Galatasaray, önümüzdeki sezon hazırlıklarına şimdiden başladı.

    Transfer çalışmaları için adımlar atmaya başlayan sarı-kırmızılı ekip, gözünü İtalya'ya çevirdi.

    Galatasaray ın gözü Bernardeschi de #1

    Galatasaray, Federico Bernardeschi ile ilgileniyor.

    İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; sarı-kırmızlılı ekip, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Juventus'un forvet oyuncusu Federico Bernardeschi ile ilgileniyor.

    Fiorentina'dan 2017-2018 sezonu başında Juventus'a tam 40 milyon euro bonservisle transfer olan Bernardeschi'nin takımdan ayrılması bekleniyor.

    Galatasaray ın gözü Bernardeschi de #2

    Lazıo da temas halinde

    Haziran ayında bonservisini eline alacak olan siyah-beyazlı ile İtalyan ekibi Lazio'nun da ilgilendiğini dile getiren Schira, yıldız futbolcu için teklif edilen yıllık 1.6 milyon euronun, şu an kazandığından daha düşük olduğunu belirtti.

    Haberde, sarı-kırmızılıların da tecrübeli futbolcu için bilgi istediği ve maliyet araştırmasına başladığı kaydedildi.

    2 gol ve 6 asist

    Bernardeschi, bu sezon 32 maça çıkarken, 2 kez rakip fileleri sarsıp, 6 da gol pası verdi.

    Galatasaray ın gözü Bernardeschi de #3


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