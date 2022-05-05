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Galatasaray'ın gözü Bernardeschi'de
- 05.05.2022 - 17:05
- Güncelleme : 05.05.2022 - 18:03
Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında bir performans sergileyen Galatasaray, önümüzdeki sezon hazırlıklarına şimdiden başladı.
Transfer çalışmaları için adımlar atmaya başlayan sarı-kırmızılı ekip, gözünü İtalya'ya çevirdi.
Galatasaray, Federico Bernardeschi ile ilgileniyor.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; sarı-kırmızlılı ekip, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Juventus'un forvet oyuncusu Federico Bernardeschi ile ilgileniyor.
Fiorentina'dan 2017-2018 sezonu başında Juventus'a tam 40 milyon euro bonservisle transfer olan Bernardeschi'nin takımdan ayrılması bekleniyor.
Lazıo da temas halinde
Haziran ayında bonservisini eline alacak olan siyah-beyazlı ile İtalyan ekibi Lazio'nun da ilgilendiğini dile getiren Schira, yıldız futbolcu için teklif edilen yıllık 1.6 milyon euronun, şu an kazandığından daha düşük olduğunu belirtti.
Haberde, sarı-kırmızılıların da tecrübeli futbolcu için bilgi istediği ve maliyet araştırmasına başladığı kaydedildi.
2 gol ve 6 asist
Bernardeschi, bu sezon 32 maça çıkarken, 2 kez rakip fileleri sarsıp, 6 da gol pası verdi.