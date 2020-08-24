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- Galatasaray'ın hazırlık maçı korona nedeniyle iptal edildi
Galatasaray'ın hazırlık maçı korona nedeniyle iptal edildi
Galatasaray'ın rakibi Eyüpspor'da bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması, hazırlık karşılaşmasının iptal edilmesine neden oldu.
- Haber Merkezi
- 24.08.2020 - 12:13
Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray, bugün Eyüpspor ile bir hazırlık maçı yapacaktı.
Ancak TFF 2. Lig ekibi, 1 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve normal şartlarda bugün oynamaları gereken maçın iptal edildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray ile oynayacağımız hazırlık maçı öncesi futbolcularımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan test sonucunda 1 futbolcumuzun testi Pozitif çıkmıştır. Kulübümüz, Galatasaray yönetimiyle görüşerek alınan ortak karar neticesinde 24 Ağustos Pazartesi günü oynanması planlanan müsabakanın Sporcuların sağlığını göz önünde bulundurarak iptal etmiştir." ifadeleri kullanıldı.