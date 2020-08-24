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Galatasaray'ın hazırlık maçı korona nedeniyle iptal edildi

Galatasaray'ın hazırlık maçı korona nedeniyle iptal edildi

Galatasaray'ın rakibi Eyüpspor'da bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması, hazırlık karşılaşmasının iptal edilmesine neden oldu.