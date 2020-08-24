Dolar
7.3654
0.398%
Euro
8.7147
0.8774%
Altın
1947.74
0.3637%
Borsa
1116.4
0.5874%
G. Altın
460.6
0.6076%
Bitcoin
86690.82
0.7295%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Galatasaray'ın hazırlık maçı korona nedeniyle iptal edildi

    Galatasaray'ın rakibi Eyüpspor'da bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması, hazırlık karşılaşmasının iptal edilmesine neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2020 - 12:13
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Galatasaray'ın hazırlık maçı korona nedeniyle iptal edildi

    Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray, bugün Eyüpspor ile bir hazırlık maçı yapacaktı.

    Ancak TFF 2. Lig ekibi, 1 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve normal şartlarda bugün oynamaları gereken maçın iptal edildiğini açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray ile oynayacağımız hazırlık maçı öncesi futbolcularımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan test sonucunda 1 futbolcumuzun testi Pozitif çıkmıştır. Kulübümüz, Galatasaray yönetimiyle görüşerek alınan ortak karar neticesinde 24 Ağustos Pazartesi günü oynanması planlanan müsabakanın Sporcuların sağlığını göz önünde bulundurarak iptal etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

    Galatasaray ın hazırlık maçı korona nedeniyle iptal edildi #1

    Görüş Bildir