Galatasaray'ın ingilizce hesabından Adana Demirspor paylaşımı

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Galatasaray Kulübü'nün İngilizce hesabından, Adana Demirspor maçıyla ilgili paylaşım yapıldı.

Sarı-kırmızılıların paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

5 puan ve -31 averajla son sırada yer alan rakibimiz maçtan çekildi.

NE OLMUŞTU?

Adana Demirspor, 1-0 geride olduğu Galatasaray maçının 30. dakikasında sahadan çekildi.

Maçın 11. dakikasında Galatasaray'ın kazandığı penaltı atışına tepki gösteren Adana Demirspor, 30. dakikada kenardan gelen talimat sonrası sahadan çekildi.

Takım kaptanları Semih Güler ve Tayfun Aydoğan, Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile görüştü.

Bu görüşme sonrası Semih Güler takım arkadaşlarına, 'Sahadan çekiliyoruz.' diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler.