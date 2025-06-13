Galatasaray'ın ışık şovunda Bernardo Silva iddiası

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Galatasaray, YouTube hesabından merakla beklenen açıklamayı yaptı. Sarı-kırmızılılar, saat 22.50'de, "Bu gece 00.00'da İstanbul'un gözcüsünde ne yaşanacak?" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın paylaşımında yer alan "Tarihe geçecek o anlar." ifadeleri, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşımın ardından saat 00.00'ı beklemeye geçti.

ŞAMPİYON, GALATA KULESİ'NDE IŞIK ŞOVU YAPTI

Galatasaray, 00.00'da YouTube'da, "Şampiyonlar Ligi ışıklarını yakıyoruz." başlığıyla bir yayın başlattı ve Galata Kulesi'nde ışık şovu gerçekleştirildi.

Galata Kulesi'nden yapılan yayında Şampiyonlar Ligi müziği ile aslan kükremesi ekranlara geldi. Sarı-kırmızılıların yayınında daha sonra ise Leroy Sane ekranlara geldi.

Galatasaray'ın Galata Kulesi'nden yaptığı yayın, yaklaşık 8 dakika sürdü ve ardından sona erdi.

BERNARDO SILVA MI?

Galatasaray'ın yaptığı yayında Leroy Sane'nin arkasına yansıyan bir görüntü dikkat çekti. Sane'nin arkasına yansıyan görüntü, Manchester City forması giyen ve Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Bernardo Silva'ya benzetildi.

Aynı yayında bir görüntü ise Portekiz bayrağına benzetildi ve sosyal medyadaki Bernardo Silva iddiaları daha da güçlendi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Milliyet'ten Nevzat Dindar, Silva'nın görüntüsü olduğu iddia edilen video için, "Bernardo Silva değil bağıran bir taraftar. Kemerburgaz’da çekim yapıldı. Bu çekim yapılırken arka ekranda sevinen bir taraftarın görüntüsü bu. Olay bundan ibaret." ifadelerini kullandı.