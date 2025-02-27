Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Alvaro Morata'yla ilgili güldüren paylaşım

Haber Merkezi

Geçtiğimiz pazartesi günü ezeli rakibi Fenerbahçe'yle karşı karşıya gelen Galatasaray, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızı ekibin kadrosunda olmayan eksiklerden biri de yeni transfer Alvaro Morata'ydı.

UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile deplasmanda oynanan karşılaşmada sakatlanan İspanyol yıldızın sahalara dönüşü, Galatasaraylılar tarafından dört gözle bekleniyor.

Galatasaray Morata'nın dönüşü için geri sayıma geçerken dün sosyal medyada yapılan bir espri görenleri gülmekten kırdı geçirdi.

GÖRENLERİ GÜLDÜREN PAYLAŞIM: ADAMDA ASTSUBAY TİPİ VAR

Morata'nın arkasında Türk bayrağı olan bir fotoğraf karesi paylaşıldı.

Paylaşımı alıntılayan bir genç, Morata'nın Türk bayraklı fotoğrafına "Bu adamda aşırı astsubay tipi var" diye yazdı.

Kısa sürede milyonluk görüntülenmeye ulaşan paylaşım, görenlere komik anlar yaşattı.

İşte o paylaşım...