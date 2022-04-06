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    Galatasaray'ın Kadıköy'de namağlup serisi

    Galatasaray'ın Kadıköy'de namağlup serisi

    Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi, Fenerbahçe'nin sarı-kırmızılıları Kadıköy'de uzun zamandır mağlup edememeleri göze çarpıyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 10:38
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 11:21
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    Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak.

    Sonucunu herkesin merak ettiği derbi öncesi iki takım da hazırlıklarını sürdürüyor. İki takım arasında oynanan son 10 maçın 6'sı berabere sonuçlandı.

    Derbi öncesi Kadıköy serisi de göze çarpan ayrıntılardan bir tanesi. 20 yıl rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup edemeyen sarı-kırmızılılar, 2020 yılında bu seriyi kırmıştı.

    Galatasaray ın Kadıköy de namağlup serisi #1

    GALATASARAY'IN KADIKÖY SERİSİ

    Üstelik sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'ye karşı uzun yıllardır kazanamadığı bu sahada 2016'dan beri yenilmezlik serisi yakaladı.

    Galatasaray, Kadıköy'de son 4 maçta rakibine yenilmezken aynı zamanda son 6 maçta da sadece 1 kez kaybetti. Fenerbahçe'nin son galibiyeti, Robin van Persie'nin iki gol attığı karşılaşmaydı.

    Galatasaray ın Kadıköy de namağlup serisi #2

    KADIKÖY’DEKİ DERBİ SONUÇLARI

    • 2016-17 Fenerbahçe 2-0 Galatasaray
    • 2017-18 Fenerbahçe 0-0 Galatasaray
    • 2018-19 Fenerbahçe 1-1 Galatasaray
    • 2019-20 Fenerbahçe 1-3 Galatasaay
    • 2020-21 Fenerbahçe 0-1 Galatasaray

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