Dolar
7.9223
0.5138%
Euro
9.3314
0.5929%
Altın
1896.4
0.488%
Borsa
1149.67
-0.2377%
G. Altın
482.107
0.7413%
Bitcoin
84466.46
0.558%
EXEN Coin
12.90
-1.34%
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Galatasaray'ın kadro değeri yüzde 50 düştü

    5 sezon önce 136 milyon euroluk kadro değerine sahip olan Galatasaray geride kalan zaman diliminde büyük bir düşüş yaşadı. Sarı-kırmızılılar yeni kadro yapılanmasında rakiplerinin gerisine düştü.
    • Haber Merkezi
    • 08.10.2020 - 15:10
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Galatasaray'ın kadro değeri yüzde 50 düştü

    Transferde rakiplerinin gerisinde kalan Galatasaray'ın kadro değeri adeta eriyor.

    Sarı-kırmızılılar 2015-2016 sezonunda 136 milyon euroluk kadro değerine sahipti. Sarı-kırmızılılar geride kalan 5 sezonda büyük bir düşüş yaşadı.

    Galatasaray ın kadro değeri yüzde 50 düştü #1

    KADRO DEĞERİ YÜZDE 50 DÜŞTÜ

    Transfermarkt sitesinin açıkladığı verilere göre; Galatasaray'ın mevcut kadrosunun değeri 5 yıl içinde neredeyse yüzde 50 düşerek 70 milyon euro seviyesine geldi.

    Sarı-kırmızılılar böylece bu alanda da tüm rakiplerinin gerisinde kaldı.

    BAŞAKŞEHİR ZİRVEDE

    Yeni verilere göre; Başakşehir 89 milyon euro ile ilk sırada yer alırken, Trabzonspor'un 82 milyon euro, Fenerbahçe'nin 77 milyon euro, Beşiktaş'ın ise 70 milyon euro kadro değeri bulunuyor.

    Galatasaray ın kadro değeri yüzde 50 düştü #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir