Galatasaray'ın kadro değeri yüzde 50 düştü

5 sezon önce 136 milyon euroluk kadro değerine sahip olan Galatasaray geride kalan zaman diliminde büyük bir düşüş yaşadı. Sarı-kırmızılılar yeni kadro yapılanmasında rakiplerinin gerisine düştü.

Transferde rakiplerinin gerisinde kalan Galatasaray'ın kadro değeri adeta eriyor.

Sarı-kırmızılılar 2015-2016 sezonunda 136 milyon euroluk kadro değerine sahipti. Sarı-kırmızılılar geride kalan 5 sezonda büyük bir düşüş yaşadı.

KADRO DEĞERİ YÜZDE 50 DÜŞTÜ

Transfermarkt sitesinin açıkladığı verilere göre; Galatasaray'ın mevcut kadrosunun değeri 5 yıl içinde neredeyse yüzde 50 düşerek 70 milyon euro seviyesine geldi.

Sarı-kırmızılılar böylece bu alanda da tüm rakiplerinin gerisinde kaldı.

BAŞAKŞEHİR ZİRVEDE

Yeni verilere göre; Başakşehir 89 milyon euro ile ilk sırada yer alırken, Trabzonspor'un 82 milyon euro, Fenerbahçe'nin 77 milyon euro, Beşiktaş'ın ise 70 milyon euro kadro değeri bulunuyor.