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Galatasaray'ın kamp kadrosu
- Haber Merkezi
- 08.12.2022 - 12:34
- Güncelleme : 08.12.2022 - 12:46
Galatasaray'ın, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'da yapacağı kampın kadrosu belli oldu.
Tedavisi süren Sergio Oliveira ve Dünya Kupası'nda görev yapan futbolcuların, ilerleyen günlerde Antalya kampına dahil olacağı açıklandı.
Sakat olduğu açıklanan Yunus Akgün ise kamp kadrosuna dahil edildi.
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu
Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
"Leo Dubois, Patrick Van Aanholt, Mathias Ross, Fredrik Midtsjø, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Milot Rashica, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Beknaz Almazbekov, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Baran Aksaka, Juan Mata, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Enes Emre Büyük"
Öte yandan tedavisi süren Sergio Oliveira ve Dünya Kupası'nda görev yapan futbolcuların, ilerleyen günlerde Antalya kampına dahil olacağı açıklandı.