Galatasaray'ın kampında bir kişi oyuncularla dalga geçti

Pulgar ve Gomis’in kırmayarak birlikte poz verdiği kişi “Kümede kalamayabilirlermiş” yorumu ile bunları paylaştı. Sarı-kırmızılı camia ayağa kalktı, yönetime büyük tepki gösterildi.

Galatasaray'ın Antalya kampında oyuncuların disiplinsiz davrandığı iddiaları gündeme gelirken, yaşanan başka bir hadise ortalığı karıştırdı.

Sarı-kırmızılıların Antalya'da kamp yaptığı otelde kalan bir müşterinin fotoğraf çektirme isteğini oyuncular kırmazken forma imza isteğini de geri çevirmedi.

Ancak yıldızlarla poz veren kişi bunları dalga geçici yorumlarla paylaşınca G.Saray cephesi ayağa kalktı.

OYUNCULARLA DALGA GEÇTİ

Pulgar ile olan karesine "Kümede kalamayabilirlermiş", Gomis'le olan fotoğrafında da "Kümede kalacaklarını söyledi" yorumunu yaptı.

"KAMP DEĞİL YOL GEÇEN HANI"

Bu karelerin yayılmasının ardından paylaşım yapan kişiye sosyal medyadan tepki yağarken G.Saraylı taraftarlar yönetime tepki gösterip "Kamp değil yol geçen hanı" yorumlarını yaptı.

OTEL YÖNETİMİ DEVREYE GİRDİ

Öfke seli sonrasında Mustafa Ekmekçi isimli vatandaşa otel yönetimi gece yarısı otelden ayrılması isteğini iletti.

G.Saraylı idareciler, ailesi ile birlikte kapıda kalmasını istemedikleri vatandaş için devreye girerken Ekmekçi sabah ailesi ile oteli terk etti. Ardından özür dilese de tepkiler dinmedi.