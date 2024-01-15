Galatasaray'ın Kayserispor karşısında bulduğu gol geçersiz sayıldı Galatasaray'ın Kayserispor'u ağırladığı Süper Lig maçının ilk yarısında bulduğu gol faul gerekçesiyle değer kazanmadı.

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Süper Lig'de 20. haftanın kapanış mücadelesinde Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısında ise tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Mertens'in golü iptal edildi

Galatasaray, Kayserispor ile oynadığı maçta 28. dakikada Dries Mertens ile 2-0'ı buldu. Ceza sahasında topla buluşan Mertens, topu ağlara gönderdi.

Atilla Karaoğlan, top Mertens'e gelmeden önce Halil Dervişoğlu ile Joseph Attamah arasındaki pozisyonda Attamah'a faul yapıldığını işaret etti ve golü iptal etti.

Okan Buruk, sarı kart gördü

Bir süre VAR'la da görüşen hakem Karaoğlan, iptal kararında kaldı.

Galatasaray teknik heyeti ve futbolcuları bu karara tepki gösterdi. Okan Buruk, itirazları sonrası sarı kart gördü.

Sosyal medyada ise sarı-kırmızılı taraftarlar, hakem Atilla Karaoğlan'a verdiği bu karar nedeniyle büyük bir tepki gösterdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)