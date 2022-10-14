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    Galatasaray'ın Kayserispor maç kadrosu açıklandı

    Galatasaray'ın Kayserispor maç kadrosu açıklandı

    Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu.
    • 14.10.2022 - 17:13
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 17:30
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    Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Kadir Has Şehir Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede hakem Arda Kardeşler görev alacak.

    Deplasmanda bu sezon mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılılar, bu seriyi devam ettirmek istiyor.

    3 isim kadroda yok

    Galatasaray'da Mathias Ross, Patrick van Aanholt ve Emre Taşdemir kafilede yer almadı.

    İşte Galatasaray'ın kadrosu:

    Galatasaray ın Kayserispor maç kadrosu açıklandı #1


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