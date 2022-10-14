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Galatasaray'ın Kayserispor maç kadrosu açıklandı
Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu.
- 14.10.2022 - 17:13
- Güncelleme : 14.10.2022 - 17:30
Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Kadir Has Şehir Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede hakem Arda Kardeşler görev alacak.
Deplasmanda bu sezon mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılılar, bu seriyi devam ettirmek istiyor.
3 isim kadroda yok
Galatasaray'da Mathias Ross, Patrick van Aanholt ve Emre Taşdemir kafilede yer almadı.
İşte Galatasaray'ın kadrosu: