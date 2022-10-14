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Galatasaray'ın Kayserispor maç kadrosu açıklandı

Galatasaray'ın Kayserispor maç kadrosu açıklandı

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu.