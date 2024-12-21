Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu

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Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Sinan Kaloğlu yönetimindeki Kayserispor ile Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Kayseri Stadyumu'nda oynanacak kritik müsabaka 22 Aralık Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

Bu maç öncesinde ise konuk takım Galatasaray, kamp kadrosunu resmen açıkladı.

5 EKSİK VAR

Kadroda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Yusuf Demir'in yanı sıra sarı kart cezalısı olan Roland Sallai, ailevi nedenle özel izinli olan Kerem Demirbay ve teknik ekip kararı sebebiyle Hakim Ziyech yer almadı.

KAMP KADROSU

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