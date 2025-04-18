Galatasaray'ın kazandığı penaltı iptal edildi

Haber Merkezi
Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Bodrum FK karşı karşıya geldi.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısında VAR devreye girdi.
Galatasaray'ın penaltısı VAR incelemesinin ardından iptal edildi.
HAKEM, BEYAZ NOKTAYI GÖSTERDİ
Karşılaşmanın 42. dakikasında Ahmet Arslan ile Gabriel Sara arasında yaşanan pozisyon sonrası hakem Mehmet Türkmen, penaltı noktasını gösterdi.
VAR DEVREYE GİRDİ, İPTAL EDİLDİ
Hakem, daha sonra VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izlemeye gitti.
Hakem Mehmet Türkmen, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararını iptal etti.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış