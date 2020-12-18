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Galatasaray'ın kazandığı penaltı olay oldu
Fatih Karagümrük deplasmanında Mevlüt Erdinç'in 90+11'deki golüyle sahadan mağlup ayrılan Galatasaray'ın 90+5'te kazandığı penaltı tartışma konusu oldu.
- Haber Merkezi
- 18.12.2020 - 21:41
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük deplasmanına konuk oldu.
Mücadele 1-0 Karagümrük lehine devam ederken 90+5'te maçın en çok konuşulan pozisyonu meydana geldi.
TARTIŞILAN PENALTI KARARI
Uzatmaların ikinci dakikasında Ali Yavuz'un pasıyla kale alanı içinde topu alan Diagne şut açısı ararken Koray'ın hamlesiyle yerde kaldı. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu hiç tereddüt etmeden beyaz noktayı kaçırdı. Kaleye ilk isabetli şutunu 90+6'da gönderen Galatasaray, Mbaye Diagne ile 1-1'i buldu.
90+11'de bir kontra atak yakalayan Karagümrük, Mevlüt Erdinç'in güzel vuruşuyla golü bularak sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)