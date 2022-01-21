Galatasaray'ın kiraladığı isimler Süper Lig'e damga vurdu

Galatasaray'dan kiralık olarak Süper Lig ekiplerine giden; Yunus Akgün, Okan Kocuk ve Emre Akbaba performanslarıyla göz doldurdu.

Galatasaray'dan sezon başında kiralık olarak giden Yunus Akgün, Okan Kocuk ve Emre Akbaba performanslarıyla lige damga vurdu.

Yunus Akgün, Adana Demirspor'da; Okan Kocuk, Giresunspor'da; Emre Akbaba ise Alanyaspor'da katkılarıyla göz doldururken, sarı-kırmızılı takımda da aranan isimler oldu.

YUNUS AKGÜN'DEN ENFES PERFORMANS

Adana Demirspor'a kiralık olarak gönderilen Yunus Akgün, Akdeniz ekibinin vazgeçilmez ismi oldu. Teknik direktör Vincenzo Montella ile çıkışa geçen Yunus, Vargas ile iyi bir ikili oldu ve takımın skor yükünü sırtladı. 21 yaşındaki futbolcu 18'si ilk 11, 22 maçta görev aldı ve 6 gol ile 7 asist yaptı.





OKAN KOCUK DUVAR ÖRDÜ

Sarı-kırmızılıların sezon öncesi Giresunspor'a gönderdiği kaleci Okan Kocuk ise özellikle son haftalardaki kurtarışlarıyla 'neden kiralık gitti?' sorusunu akıllara getirdi. Trabzonspor maçının kahramanı olan ve son dakikada kritik kurtarışlara imza atan Okan, Karadeniz temsilcisinin yükselişine büyük katkı sağladı.





EMRE AKBABA'DAN 12 GOLE KATKI

Galatasaray'dan eski takımı Alanyaspor'a giden Emre Akbaba ise Hatayspor maçında adeta şov yaptı, 3 gol attı ve Akdeniz ekibi Hatay'ı 6-0 mağlup etti.

Alanya'da 16'sı 11, 19 maçta forma giyen Akbaba 8 gol, 4 asist yaptı ve 12 gole katkı verdi.



