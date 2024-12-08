Galatasaray'dan kırmızı kart tepkisi!

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Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Sivasspor'u deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup etti.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakanın son dakikasında ise tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

HAKEM SARI KART VERDİ

Sarı-kırmızılılar, Sivasspor ile oynadığı maçın 90+9. dakikasında kırmızı kart bekledi.

Karşılaşmanın 90+9. dakikasında Rej Manaj, Barış Alper'e faul yaptı. Hakem Manaj'a sarı kart gösterdi.

VAR'ın uyarısıyla Turgut Doman, pozisyonu monitörden izledi ancak kararını değiştirmedi.

SEDYEYLE TERK ETTİ

Pozisyonda sakatlanan Barış Alper Yılmaz, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

"İYİLER DAİMA KAZANIR"

Galatasaray Kulübü ise bu pozisyonun ardından resmi hesabından bir açıklama yayınladı.

Sarı-kırmızılılar, şu ifadeleri kullandı: