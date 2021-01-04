Galatasaray'ın Konya kafilesi

Galatasaray Kulübü, Konyaspor maçı kadrosuna alınan isimleri resmi internet sitesinden duyurdu. Kart cezalısı Arda Turan da kafilede yer aldı.

Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak 3. sıraya düşen Galatasaray, Konyaspor deplasmanından 3 puanla dönerek taraftarını mutlu etmek istiyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, zorlu maç öncesi kadroda yer alan isimleri duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 17. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı.

Ana bölümde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Takımımız, Konyaspor maçı için bugün saat 16.00’da sponsorumuz Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Konya’ya hareket ederek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek."

CEZALI ARDA DA KAFİLEDE YER ALDI

Galatasaray’ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

Sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor maçında forma giyemeyecek olan Arda Turan da kamp kafilesinde yer alıyor.