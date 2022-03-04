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    Galatasaray'ın Konyaspor maçı kadrosu açıklandı

    Süper Lig'de 28. hafta maçında deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak Galatasaray'ın kadrosu belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 15:19
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    Galatasaray'ın Konyaspor maçı kadrosu açıklandı

    Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak.

    Konyaspor ile mücadele edecek olan sarı-kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu.

    ARDA VE FEGHOULI YOK

    Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Alpaslan Öztürk ve Feghouli kadroya alınmadı.
    Arda takımdan ayrı çalıştı

    Kulüpten yapılan açıklamada sağ üst adale grubunda ağrı hisseden Arda Turan'ın takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı belirtildi.

    Galatasaray ın Konyaspor maçı kadrosu açıklandı #1

    MORUTAN VE HALİL KADROYA GİRDİ

    İşte Galatasaray'ın Konyaspor kadrosu:

    Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohammed, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Jankat Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sacha Boey.


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