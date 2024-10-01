Galatasaray'ın kurtuluş formülü: 10 milyar TL Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve ekibi, Florya projesini bu ay hayata geçirmeyi planlıyor. Buradan 10 milyar liranın üzerinde gelir bekliyor. Bu paranın 2.3 milyar lirası ile bankalara olan borçlar kapatılacak.

Haber Merkezi

Türk futbolunun dört büyüğü, ayağını yorganına göre uzatmayan yönetimlerin uygulamaları nedeniyle borç batağına sürüklenmişti.

Gelirleri giderlerini karşılaşamayan bu kulüplerden Galatasaray, Aralık 2019'da 3 ayrı bankadan oluşan konsorsiyum ile 'borç yapılandırması' anlaşması imzalamıştı. Bugün itibarıyla sarı-kırmızılıların 'Bankalar Birliği' adı verilen bu oluşuma 2.3 milyar TL borcu bulunuyor.

Anlaşmadan ilk çıkan kulüp, 30 Eylül 2024 itibariyle Trabzonspor oldu. Gözler Galatasaray'a çevrildi.

ÖZBEK AÇIKLAMIŞTI

Başkan Dursun Özbek, en önemli seçim vaatlerinden birini hayata geçirmek için geri sayıma geçti. Galatasaray'ın patronu "Florya önemli projelerimizden biri. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için kullanacağız. Florya'nın bir şekilde imar edilmesi lazım." demiş ve yetki istemişti.

Bu yetkiyi sınırlı da olsa alan Özbek ve ekibi, Florya projesini bu ay hayata geçirmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, buradan 10 milyar liranın üzerinde gelir bekliyor. Bu paranın 2.3 milyar lirası ile bankalara olan borçlar kapatılacak.