Galatasaray'ın loca fiyatları

TFF'nin localara seyirci alınmasına izin vermesinin ardından, kulüpler bilet fiyatlarını belirledi. Galatasaray'da 20 bin liralık locada maç izleyecek olan 4 kişi, 5'er bin lira ödeyecek.

Süper Lig'de 5. hafta bu akşam oynanacak Trabzonspor-Başakşehir maçıyla start alacak.

Pazartesi günü sahasında Alanyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da, TFF'den çıkan izin üzerine stattaki localar satışa sunuldu.

Beşiktaş’ın bu haftayı ‘bay’ geçmesi ve Fenerbahçe’nin de Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olması nedeniyle, 3 büyükler içinde locasını ilk satışa sunan kulüp sarı-kırmızılılar oldu.

LOCALAR HAFTALIK KİRALANACAK

Türk Telekom Stadı'nda toplam 198 adet locası bulunan Galatasaray'da locaların bir kısmı daha önce satıldığı için, satılamayanların ‘haftalık’ olarak kiralanacağı belirtildi.

Kapasiteleri 8 ila 27 kişi arasında değişen locaların fiyatları, beklendiği gibi yüksek oldu.

FİYATLAR 14 BİN İLE 20 BİN LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Normalde 8 kişinin alındığı, Türk Telekom Stadı’nın kale arkasında yer alan en düşük fiyatlı locaların bir maçlık kira bedeli 10 bin lira olarak açıklandı. Koronavirüs tedbirleri gereğince 4 kişi alınabileceği için, kişi başına düşen bedel 2 bin 500 lira olacak.

Stadın diğer yerlerindeki 8 kişilik locaların fiyatı 14 bin ila 20 bin lira arasında belirlendiği için, kişi başına maliyet de 3 bin 500 ila 5 bin lira arasında değişecek.

TRABZONSPOR'DA EN UCUZ LOCA 500 LİRA

Galatasaray'ın dışında Trabzonspor Kulübü de loca fiyatlarını açıkladı.

Bordo-mavili takımın bugün Medical Park Stadı’nda son şampiyon Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmayı locada izlemek isteyen futbolseverler, 500 ila 3 bin lira arasında ücret ödemeyi göze alacak.