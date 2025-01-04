Galatasaray'ın maç sonu 3'lüsü Gabriel Sara'dan

İHA
Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar müsabakadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.
Maçın ardından sarı-kırmızılılarda futbolcular galibiyeti taraftarların yanına giderek kutladı.
3'LÜ SARA'DAN GELDİ
Kale arkasındaki tribününün karşısında kol kola giren futbolcular, taraftarlarla birlikte marş söyledi.
Daha sonra Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara taraftarlara 3’lü çektirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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