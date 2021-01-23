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- Galatasaray'ın Malatya kafilesi: 6 eksik var
Galatasaray'ın Malatya kafilesi: 6 eksik var
Deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Omar, Falcao, Oğulcan, Şener, Emre Taşdemir ve cezalı Diagne kadroya dahil edilmedi.
- Haber Merkezi
- 23.01.2021 - 15:22
Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Zorlu maç öncesi Malatya şehrine hareket eden sarı-kırmızılılarda, kafilede yer alan isimler açıklandı.
6 EKSİK VAR
Sakatlıkları bulunan Omar, Falcao, Oğulcan, Şener ve Emre Taşdemir'in yanı sıra, cezalı Diagne kadroya dahil edilmedi.
Açıklanan kadro şu şekilde: