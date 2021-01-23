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    Galatasaray'ın Malatya kafilesi: 6 eksik var

    Deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Omar, Falcao, Oğulcan, Şener, Emre Taşdemir ve cezalı Diagne kadroya dahil edilmedi.
    • Haber Merkezi
    • 23.01.2021 - 15:22
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    Galatasaray'ın Malatya kafilesi: 6 eksik var

    Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

    Zorlu maç öncesi Malatya şehrine hareket eden sarı-kırmızılılarda, kafilede yer alan isimler açıklandı.

    6 EKSİK VAR

    Sakatlıkları bulunan Omar, Falcao, Oğulcan, Şener ve Emre Taşdemir'in yanı sıra, cezalı Diagne kadroya dahil edilmedi.

    Açıklanan kadro şu şekilde:

    Galatasaray ın Malatya kafilesi: 6 eksik var #1

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