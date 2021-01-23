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Galatasaray'ın Malatya kafilesi: 6 eksik var

Galatasaray'ın Malatya kafilesi: 6 eksik var

Deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Omar, Falcao, Oğulcan, Şener, Emre Taşdemir ve cezalı Diagne kadroya dahil edilmedi.