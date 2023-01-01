Galatasaray'ın Mertens kararı

Form tutmaya başlayan Galatasaray'ın Belçikalı yıldız Mertens, taraftarı ve teknik heyeti mutlu ediyor.

Efsanesi olduğu Napoli ile sözleşmesi bittikten sonra Galatasaray'ın teklifini kabul eden Dries Mertens, form tutmaya başladı.

Sezon başlangıcında istediği etkiyi gösteremeyen Belçikalı yıldız, Dünya Kupası dönüşü adeta yeniden doğdu.

3 maçta 2 gol attı

Tecrübeli futbolcu, Galatasaray formasıyla ligde çıktığı son 3 maçta 2 gol atarken, 1 de asist yaptı ve sarı-kırmızılı takımın liderliğe yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.

Galatasaray'ın Mertens ile yaptığı 1+1 yıllık sözleşmenin uzaması için 10 maçta daha forma giymesi gerekiyor.





İki taraf da memnun

Okan Buruk'un performansından memnun olduğu Mertens'in 1 yıl daha takımda kalmasına izin vermesi kesin gözüyle bakılıyor.

Tecrübeli oyuncu da takımda ve şehir mutlu. Jübile gibi bir düşüncesi olmayan Mertens, en az 1 sene daha Galatasaray'da kalacak.



