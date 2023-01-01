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    Galatasaray'ın Mertens kararı

    Galatasaray'ın Mertens kararı

    Form tutmaya başlayan Galatasaray'ın Belçikalı yıldız Mertens, taraftarı ve teknik heyeti mutlu ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2023 - 10:08
    • Güncelleme : 01.01.2023 - 10:28
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    Efsanesi olduğu Napoli ile sözleşmesi bittikten sonra Galatasaray'ın teklifini kabul eden Dries Mertens, form tutmaya başladı.

    Sezon başlangıcında istediği etkiyi gösteremeyen Belçikalı yıldız, Dünya Kupası dönüşü adeta yeniden doğdu.

    3 maçta 2 gol attı

    Tecrübeli futbolcu, Galatasaray formasıyla ligde çıktığı son 3 maçta 2 gol atarken, 1 de asist yaptı ve sarı-kırmızılı takımın liderliğe yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.

    Galatasaray'ın Mertens ile yaptığı 1+1 yıllık sözleşmenin uzaması için 10 maçta daha forma giymesi gerekiyor.

    Dries Mertens

    İki taraf da memnun

    Okan Buruk'un performansından memnun olduğu Mertens'in 1 yıl daha takımda kalmasına izin vermesi kesin gözüyle bakılıyor.

    Tecrübeli oyuncu da takımda ve şehir mutlu. Jübile gibi bir düşüncesi olmayan Mertens, en az 1 sene daha Galatasaray'da kalacak.

    Dries Mertens


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