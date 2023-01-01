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Galatasaray'ın Mertens kararı
- Haber Merkezi
- 01.01.2023 - 10:08
- Güncelleme : 01.01.2023 - 10:28
Efsanesi olduğu Napoli ile sözleşmesi bittikten sonra Galatasaray'ın teklifini kabul eden Dries Mertens, form tutmaya başladı.
Sezon başlangıcında istediği etkiyi gösteremeyen Belçikalı yıldız, Dünya Kupası dönüşü adeta yeniden doğdu.
3 maçta 2 gol attı
Tecrübeli futbolcu, Galatasaray formasıyla ligde çıktığı son 3 maçta 2 gol atarken, 1 de asist yaptı ve sarı-kırmızılı takımın liderliğe yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.
Galatasaray'ın Mertens ile yaptığı 1+1 yıllık sözleşmenin uzaması için 10 maçta daha forma giymesi gerekiyor.
İki taraf da memnun
Okan Buruk'un performansından memnun olduğu Mertens'in 1 yıl daha takımda kalmasına izin vermesi kesin gözüyle bakılıyor.
Tecrübeli oyuncu da takımda ve şehir mutlu. Jübile gibi bir düşüncesi olmayan Mertens, en az 1 sene daha Galatasaray'da kalacak.