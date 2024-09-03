Galatasaray'ın Napoli'den transfer ettiği Victor Osimhen'in golleri Galatasaray'ın "yılın transferi" denebilecek yeni forveti Victor Osimhen, attığı golleriyle adından söz ettiriyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Süper Lig'de transfer sezonunun sonuna doğru sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Son şampiyon Galatasaray, forvet rotasyonunda Mauro Icardi ve Michy Batshuayi'nin yanına bir ismi daha katmayı başardı.

Transfer piyasasında 100 milyon euroluk bonservis bedeline sahip en değerli dördüncü oyuncu olan Napoli'nin Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, kiralık oyuncu olarak sarı kırmızılı kulüp ile anlaştı.

GOLLERİ ÇOK KONUŞULACAK

Bu gece İstanbul'a gelmesi ve yarın imzaların atılması beklenen Osimhen'in golleri ise, ligde adından çokça söz ettireceğe benziyor.