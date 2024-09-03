Haber Merkezi
Süper Lig'de transfer sezonunun sonuna doğru sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Son şampiyon Galatasaray, forvet rotasyonunda Mauro Icardi ve Michy Batshuayi'nin yanına bir ismi daha katmayı başardı.
Transfer piyasasında 100 milyon euroluk bonservis bedeline sahip en değerli dördüncü oyuncu olan Napoli'nin Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, kiralık oyuncu olarak sarı kırmızılı kulüp ile anlaştı.
GOLLERİ ÇOK KONUŞULACAK
Bu gece İstanbul'a gelmesi ve yarın imzaların atılması beklenen Osimhen'in golleri ise, ligde adından çokça söz ettireceğe benziyor.
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