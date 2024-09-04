Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, Forvet kanadını Nijeryalı Victor Osimhen ile güçlendirdi.
İtalyan Serie A ekibi Napoli'de istenmeyen oyuncu olan Osimhen'e Galatasaray talip olmuştu.
İki kulüp ve oyuncu arasında anlaşma sağlandı, Osimhen İstanbul'a gelerek imzayı attı.
BİR YIL İÇİN 6 MİLYON EURO ALACAK
Sarı kırmızılı kulüpten anlaşmayla ilgili şu açıklama yapıldı:
Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
EN DEĞERLİ 4. FORVET
Nijeryalı golcü yıldız, transfer piyasasında 100 milyon euroluk bonservis bedeliyle en pahalı 4. forvet olarak biliniyor.
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