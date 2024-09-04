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Galatasaray'ın Osimhen'e ödeyeceği ücret belli oldu

Galatasaray'ın Osimhen'e ödeyeceği ücret belli oldu Sarı kırmızılı kulübün Napoli'den transfer ettiği yeni golcüsü Victor Osimhen, kiralandığı bir yıl için 6 milyon euro alacak.