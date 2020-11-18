Dolar
7.7002
0.009%
Euro
9.142
0.0459%
Altın
1879.29
-0.0988%
Borsa
1259.72
-2.5731%
G. Altın
465.667
-0.0193%
Bitcoin
134218.16
-0.4369%
EXEN Coin
12.30
-0.16%
10ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 10 C
    Galatasaray'ın oyuncusu Etebo, milli takım maçında sakatlandı

    Galatasaray'ın oyuncusu Etebo, milli takım maçında sakatlandı

    Galatasaray'da Nijerya Milli Takımı ile Sierra Leone maçına çıkan Etebo maçın ilk yarısında sakatlık geçirerek kenara geldi.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2020 - 00:59
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray'ın Nijeryalı orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo Milli maçta sakatlandı.

    Sierra Leone ile Nijerya'nın karşı karşıya geldiği maçın 37. dakikasında sakatlık geçiren Etebo oyundan çıkmak zorunda kaldı.

    Etebo'nun sakatlığına ilişkin resmi açıklama ise henüz yapılmadı.

    GALATASARAY'DA EKSİK SAYISI 9'A YÜKSELDİ

    Bu sakatlığın ardından Galatasaray'da Milli arada sakatlık ve koronavirüs teşhisi konan futbolcuların sayısı 9 oldu.

    Sakatlığı bulunan isimlerden Muslera'nın dışında Falcao ve Luyindama'nın yanı sıra Elabdelaoui, Babel, Arda ve ismi açıklanmayan 2 isme koronavirüs teşhisi konmuştu.

    Galatasaray ın oyuncusu Etebo, milli takım maçında sakatlandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir