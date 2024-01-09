Galatasaray'ın özel konukları! Avrupa şampiyonu Down Futsal Milli Takımımız maçı izledi

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, kendi evinde Konyaspor'u konuk etti.
Sarı-kırmızılılar, taraftarının önünde Anadolu ekibini 3-0 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü.
Galatasaray'ın ilk golünü, 63. dakikada eski Konyasporlu Abdülkerim Bardakcı kaydetti. İkinci golü 90. dakikada Wilfried Zaha kaydetti. Skoru belirleyen gol, 90+3. dakikada Abdülkerim Bardakcı'dan geldi.
Bu galibiyetle puanını 47'ye yükselten Galatasaray, averajla ikinci sıradaki yerini korudu. Konya ekibi ise 18 puanda kaldı.
Down Futsal Milli Takımı da mücadeleyi izledi
Öte yandan RAMS Global'in Avrupa Şampiyonu ve Dünya 3.'sü Down Futsal Milli Takımı'nın ağırlandığı Galatasaray-Konyaspor maçında güzel görüntüler vardı.
Takımın antrenörü, "Sporun birleştirici gücü ile yan yana olmaktan mutluluk duyuyoruz!" sözleriyle sevinçlerini dile getirdi.
Şampiyonların bu davetten dolayı çok mutlu oldukları da gelen haberler arasında.
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