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Galatasaray'ın özel konukları! Avrupa şampiyonu Down Futsal Milli Takımımız maçı izledi

Galatasaray'ın özel konukları! Avrupa şampiyonu Down Futsal Milli Takımımız maçı izledi Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı Avrupa Şampiyonu ve Dünya 3.'sü Down Futsal Milli Takımı da izledi.