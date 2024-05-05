Galatasaray'ın penaltı itirazı! Icardi yerde kaldı, devam kararı çıktı Galatasaray, Sivasspor'u konuk ettiği lig maçının ilk yarısında Mauro Icardi'nin ceza sahası içerisinde yerde kalması sonrasında penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler ise oyunu sürdürdü.

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Süper Lig'de 35. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk hesabı yaptığı, Sivas ekibinin de Avrupa kupalarına katılmak için hesap yaptığı mücadele Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynandı.

Müsabakanın ilk yarısında ise tartışmalı bir an yaşandı. Dakikalar 33'ü gösterdiğinde Galatasaray cephesi penaltı bekledi.

Oyun devam etti

Bu dakikada Mauro Icardi, ceza sahasında yerde kaldı. Sarı-kırmızılı oyuncular, hakem Arda Kardeşler'e itirazlarda bulundu.

Hakem Arda Kardeşler, oyunu sürdürdü. İtalyan VAR hakemi Simone Sozza ile de görüşen hakem Kardeşler, devam kararında kaldı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)