Galatasaray'ın rakibi St. Johnstone: Rüyada gibiyiz

Galatasaray'ın dün akşam 1-1 berabere kaldığı İskoç rakibi St. Johnstone aldıkları sürpriz sonucun ardından üst tura çıkmış gibi paylaşımlar yaparak tepki topladı.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi ön elemesindeki rakibi St. Johnstone 1-1 berabere kaldıkları maçın keyfini yaşıyor.

"RÜYADA GİBİYİZ"

Muslera'nın kırmızı kart görmesiyle sonuçlanan penaltı pozisyonuyla öne geçen ardından Sacha Boey'in golüyle beraberliği koparan İskoçlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rüyada gibiyiz" diyerek sonuçtan epeyce memnun olduklarıı dile getirdi.

İskoçya Premier Ligi'nde mücadele eden St. Johnstone sadece 8.73 milyon euro değere sahip futbolculardan oluşuyor.

Sarı-kırmızılı takımın İskoçya'da oynanacak rövanş mücadelesinde turu geçmesi için tek farklı galibiyet yeterli olacak.