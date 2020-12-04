Galatasaray'ın rakibi Hatayspor'da 3 koronavirüs vakası

Cumartesi günü Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Hatayspor'da, 3 futbolcunun koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Hatayspor'da, üzücü bir gelişme yaşandı.

3 İSMİN SONUCU POZİTİF

Hatay ekibi, 3 futbolcunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

İsimleri açıklanmayan oyuncular, yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve tesis çalışanlarımıza yapılan rutin Covid-19 PCR testleri neticesinde, üç futbolcumuzda ve bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmış, takip ve izolasyon süreci başlamıştır."