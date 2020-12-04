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- Galatasaray'ın rakibi Hatayspor'da 3 koronavirüs vakası
Galatasaray'ın rakibi Hatayspor'da 3 koronavirüs vakası
Cumartesi günü Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Hatayspor'da, 3 futbolcunun koronavirüse yakalandığı açıklandı.
- Haber Merkezi
- 04.12.2020 - 12:46
- Güncelleme : 04.12.2020 - 13:03
Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Hatayspor'da, üzücü bir gelişme yaşandı.
3 İSMİN SONUCU POZİTİF
Hatay ekibi, 3 futbolcunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
İsimleri açıklanmayan oyuncular, yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve tesis çalışanlarımıza yapılan rutin Covid-19 PCR testleri neticesinde, üç futbolcumuzda ve bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmış, takip ve izolasyon süreci başlamıştır."