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    Galatasaray'ın rakibi Hatayspor'da 3 koronavirüs vakası

    Cumartesi günü Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Hatayspor'da, 3 futbolcunun koronavirüse yakalandığı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 04.12.2020 - 12:46
    • Güncelleme : 04.12.2020 - 13:03
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    Galatasaray'ın rakibi Hatayspor'da 3 koronavirüs vakası

    Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Hatayspor'da, üzücü bir gelişme yaşandı.

    3 İSMİN SONUCU POZİTİF

    Hatay ekibi, 3 futbolcunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

    İsimleri açıklanmayan oyuncular, yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    "Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve tesis çalışanlarımıza yapılan rutin Covid-19 PCR testleri neticesinde, üç futbolcumuzda ve bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmış, takip ve izolasyon süreci başlamıştır."

    Galatasaray ın rakibi Hatayspor da 3 koronavirüs vakası #1

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