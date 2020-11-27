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Galatasaray'ın Rizespor maçı kadrosu
Galatasaray'da Falcao, Saracchi, Arda, Babel, Omar, Belhanda ve Okan, kritik Rizespor maçı kadrosunda yer almadı.
- Haber Merkezi
- 27.11.2020 - 15:11
- Güncelleme : 27.11.2020 - 15:44
Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
7 EKSİK VAR
Galatasaray'ın kamp kadrosunda Radamel Falcao, Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Okan Kocuk, Ryan Babel, Marcelo Saracchi ve Younes Belhanda yer almadı.
Galatasaray'ın Rizespor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Kerem Ersunar, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.