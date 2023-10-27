Galatasaray'ın Rizespor maçı kamp kadrosu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 3-1 mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor'a konuk olacak.
Teknik direktörler Okan Buruk ve İlhan Palut'u karşı karşıya getirecek bu maç 28 Ekim Cumartesi akşamı saat 19.00'da başlayacak.
Ligde 9 maç sonunda aldığı 8 galibiyet ve 1 beraberlikle lider Fenerbahçe'yi takip eden namağlup Galatasaray'ın Karadeniz ekibiyle oynayacağı müsabakanın kadrosu duyuruldu.
Icardi kadroda, Ndombele yok
Sarı-kırmızılılarda hafif sakatlığı bulunan Mauro Icardi, Rizespor maçının kadrosuna dahil edildi.
Arjantinli yıldız, Beşiktaş derbisinde sakatlandıktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynanan maça iğneyle çıkmıştı.
Icardi'nin Rize'de oynayıp oynamayacağına teknik heyet ve sağlık ekibi ile arasında yapılacak son görüşmenin ardından karar verilecek.
Galatasaray'da Tanguy Ndombele ise maç kadrosunda yer almadı.
İşte Galatasaray'ın kadrosu
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