Galatasaray'ın Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'de 24. haftanın kapanış mücadelesinde İlhan Palut yönetimindeki Rizespor ile Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Rize Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 17 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak.
Bu kritik maç öncesinde ise konuk takım Galatasaray, kamp kadrosunu duyurdu.
YENİ TRANSFERLER KADRODA
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan; Ismail Jakobs, Yunus Akgün ve Alvaro Morata, maç kadrosunda yer almadı.
Sarı-kırmızılılarda yeni transferler; Mario Lemina, Eren Elmalı ve Przemyslaw Frankowski ise Rizespor kafilesinde yer aldı.
GALATASARAY'IN KAMP KADROSU
Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman, Metehan Baltacı, Mario Lemina
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış