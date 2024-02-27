Galatasaray'ın Rizespor maçının tarihi değişti

ensonhaber.com

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), çok konuşulacak bir değişikliğe imza attı.

Yapılan açıklamaya göre; 10 Mart Pazar günü 16.00'da oynanacağı duyurulan Galatasaray-Rizespor maçının tarihi 8 Mart Cuma günü saat 20.00'ye alındı.

10 Mart Pazar günü 16.00'da oynanacağı duyurulan Galatasaray-Rizespor maçı, 8 Mart Cuma günü saat 20.00'ye alındı.

Sebebi: Galatasaray'ın Avrupa'dan elenmesi

TFF'den yapılan açıklamada şu şekilde denildi:

UEFA Avrupa Ligi play-off turu sonuçları neticesinde, Süper Lig 29. hafta programında değişiklikler yapılmıştır.



Buna göre daha önce 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacağı duyurulan Galatasaray-Rizespor müsabakası 8 Mart Cuma günü saat 20.00'ye, 8 Mart Cuma günü saat 20.00'de oynanacağı duyurulan İstanbulspor-Kasımpaşa maçı ise 10 Mart Pazar günü saat 16.00'ya alınmıştır.