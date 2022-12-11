Galatasaray'ın sakatlık raporu

Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce sakat oyuncular ile ilgili bilgiler verdi. Sarı-kırmızılılarda forma giyemeyen isimlerin son durumu belli oldu.

Galatasaray, Süper Lig'e 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada gerçekleştirdiği Antalya kampında hazırlıklarını sürdürdü.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Yener İnce oyuncular hakkında bilgi verdi

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sakatlıkları bulunan Hamza Akman, Milot Rashica, Emre Taşdemir, Sergio Oliviera, Mathias Ross ve Maurio Icardi'nin son durumları hakkında bilgi verdi.

3 isimden iyi haber

Kulüp televizyonundan aktarılan bilgiye göre, sakatlığı bulunan Milot Rashica, Emre Taşdemir ve Hamza Akman'ın durumlarının daha iyi olduğu ve birkaç gün içinde takımla çalışmalara başlayacağı aktarıldı.

Icardi tedavisinin devamı için İstanbul'a gelecek

Icardi'nin tedavi sürecinin iki aşamalı olacağı aktarılmıştı. İlk aşaması, kendini daha rahat hissedeceği Arjantin'de olacak.

Daha sonra sarı kırmızılı takım İstanbul'a döndüğünde Arjantinli oyuncu Florya'ya gelecek ve tedavisinin ikinci aşaması İstanbul'da sürdürülecek.

Oliveira'nın tedavisi yoğun tempoda sürüyor

Sergio Oliveira'nın tedavisi yoğun tempoda sürüyor. Yener İnce yaptığı açıklamada, "Oliveira günde 8 saat bazen de oyuncunun kendi isteğiyle 12 saate kadar uzanan bir tedavi süreci var." dedi.

Portekizli oyuncunun bir an önce takıma katılabilmek adına yoğun tempoda elinden geleni yaptığı aktarıldı.

Ross en az 1 ay daha tedavi görecek

Bu futbolcular arasında en geç dönebilecek kişi Mathias Ross. Kulüp doktoru Yener İnce, genç oyuncunun yırtık söz konusu olduğu için en az 1 ay daha tedavi göreceğini belirtti. Ama verilen tedaviye beklenenden çok iyi yanıt verdiği de ifade edildi.