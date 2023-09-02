Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü

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UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray’ın maç programı açıklandı.
A Grubu’nda; Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag ile eşleşen sarı-kırmızılı ekip, ilk maçını 20 Eylül Çarşamba günü evinde oynayacak.
Zorlu fikstür
Kopenhag'ı taraftarı önünde konuk edecek Galatasaray’ın fikstürü şöyle:
20 Eylül Çarşamba
Galatasaray – F.C. Copenhagen
3 Ekim Çarşamba
Manchester United – Galatasaray
24 Ekim Çarşamba
Galatasaray – FC Bayern München
8 Kasım Çarşamba
FC Bayern München – Galatasaray
29 Kasım Çarşamba
Galatasaray – Manchester United
12 Aralık Çarşamba
F.C. Copenhagen – Galatasaray