Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Gaalatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabında yer almaya hak kazanmıştı.
Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde mücadele edeceği kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
BARIŞ ALPER KARARI
Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Barış Alper Yılmaz da kadroda yer aldı.
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne bildirdiği liste:
Kaleciler: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Batuhan Şen.
Defans: Ismail Jakobs, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Arda Ünyay.
Orta Saha: Gabriel Sara, Roland Sallai, Berkan Kutlu, İlkay Gündoğan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Mario Lemina.
Forvet: Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Ahmed Kutucu, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.
GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ
1. Hafta: 18 Eylül Eintracht Frankfurt - Galatasaray - 22.00
2. Hafta: 30 Eylül: Galatasaray - Liverpool - 22.00
3. Hafta: 22 Ekim: Galatasaray - Bodo/Glimt - 19.45
4. Hafta: 5 Kasım: Ajax - Galatasaray - 23.00
5. Hafta: 25 Kasım: Galatasaray - U.S Gilloise - 20.45
6. Hafta: 9 Aralık: AS Monaco - Galatasaray - 23.00
7. Hafta: 21 Ocak: Galatasaray - Atletico Madrid - 20.45
8. Hafta: 28 Ocak: Manchester City - Galatasaray - 23.00