Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Şampiyonlar Ligi 2025-2026 Sezonu’nun lig sıralamasında Türkiye’nin tek temsilcisi olan Galatasaray, UEFA’ya oyuncu listesini iletti.

Yayınlama Tarihi: 03.09.2025 20:03 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Gaalatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabında yer almaya hak kazanmıştı.

Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde mücadele edeceği kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

BARIŞ ALPER KARARI

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Barış Alper Yılmaz da kadroda yer aldı.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne bildirdiği liste:

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Batuhan Şen.

Defans: Ismail Jakobs, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Arda Ünyay.

Orta Saha: Gabriel Sara, Roland Sallai, Berkan Kutlu, İlkay Gündoğan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Mario Lemina.

Forvet: Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Ahmed Kutucu, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.

GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ

1. Hafta: 18 Eylül Eintracht Frankfurt - Galatasaray - 22.00

2. Hafta: 30 Eylül: Galatasaray - Liverpool - 22.00

3. Hafta: 22 Ekim: Galatasaray - Bodo/Glimt - 19.45

4. Hafta: 5 Kasım: Ajax - Galatasaray - 23.00

5. Hafta: 25 Kasım: Galatasaray - U.S Gilloise - 20.45

6. Hafta: 9 Aralık: AS Monaco - Galatasaray - 23.00

7. Hafta: 21 Ocak: Galatasaray - Atletico Madrid - 20.45

8. Hafta: 28 Ocak: Manchester City - Galatasaray - 23.00

