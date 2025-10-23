Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyeti Avrupa'da gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk etti.

Aslan, Victor Osimhen ve Yunus Akgün'ün golleriyle 3-1 yenerek puanını 6'ya taşıdı.

Harika bir oyunla rakibini sahadan silen Galatasaray'ın performansı Avrupa'da yankı buldu.

AVRUPA'DA MANŞETLERİ SÜSLEDİ

Sarı-kırmızılıların galibiyeti Avrupa'da geniş yankı buldu.

Avrupa basınında sarı-kırmızılıların performansı dikkat çekerken, Victor Osimhen'e vurgu yapıldı.

İşte o haberler...

LA GAZZETTA DELLO SPORT:

Osimhen'i gördün mü Napoli? Osimhen muhteşem! Bodo Glimt karşısında attığı iki golle şov yapan futbolcu Liverpool maçının ardından bir kez daha Galatasaray'ı uçurdu.

BBC:

Galatasaray, Bodo/Glimt karşısında rahat bir şekilde üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi galibiyetini alırken Victor Osimhen iki gol atıp bir de gol attırdı. Takımına galibiyeti getiren isim olan Osimhen maçın en iyi oyuncusuydu.

AS:

Osimhen ile her şey daha kolay. Nijeryalı forvet iki gol attı ve daha fazla gol atma şansı da yakaladı. Şampiyonlar Ligi takımının forveti olarak karşılaşmada öne çıktı.

KICKER:

İstanbul'da Osimhen gösterisi: Galatasaray, Bodo/Glimt'e sınırlarını gösterdi. Galatasaray rakibi karşısında favoriydi ve olağanüstü forvet Osimhen sayesinde galibiyeti aldı.

DAILY SPORTS:

Osimhen tam bir golcü! Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında çıktığı 7 maçta 9 gol kaydetti. Nijeryalı forvet harika bir formda, Bodo/Glimt karşısında da gollerini attı.