Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Galatasaraylı taraftarlar, Süper Lig şampiyonluğunu Senegal'in başkenti Dakar'daki Türkiye Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinlikte büyük bir coşkuyla kutladı.

Kutlamalar kapsamında elçilik binasına 30 metrelik dev Galatasaray bayrağı asıldı.

"BU COŞKUYU BİRLİKTE PAYLAŞMAK ÇOK GÜZEL"

Kutlamalara ev sahipliği yapan Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, sarı-kırmızı renklere gönül verenlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, şu şekilde konuştu:

Bu coşkuyu birlikte paylaşmak çok güzel. Büyükelçiliğimizi sarı-kırmızı renklerle donattık. Senegal'den tüm Galatasaray'a kucak dolusu sevgiler yolluyoruz.

"İNŞALLAH 6. YILDIZIMIZI DA TAKACAĞIZ"

Galatasaray genel kurul üyesi ve iş insanı Aşkın Demir de geçen yıl şampiyonluğu Senegal'in en büyük heykelinin önünde kutladıklarını hatırlatarak, bu yıl kutlamaların büyükelçilik bahçesinde yapıldığını ifade etti.

Demir, şu şekilde konuştu:

Dursun Başkan'ın da dediği gibi başkaları 4 yıldızı takamadan Galatasaray 5 yıldızı taktı. İnşallah 6. yıldızımızı da takacağız.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Kutlamalara katılan 'Musti Kusti' ismiyle tanınan Senegalli sosyal medya fenomeni Moustapha Ndiaye ise çocukluk aşkı Galatasaray'ın şampiyonluk sevincine Dakar'da denk gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye Maarif Vakfı Senegal Temsilcisi Enes Yörük de şampiyonluk sevincini kıtalar ötesinde Türk toprağında yaşamaktan onur duyduklarını ifade ederek, şunları dedi:

Galatasaray'a gönül verenlerle birlikte 5. yıldızımızı kutladık. Çok mutluyuz.

"5. YILDIZIMIZ HAYIRLI OLSUN"

Taraftarlardan Muhammed Burak Kutlu ise, şu sözleri sarf etti: