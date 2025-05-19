Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki kritik maçları

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Galatasaray 25. lig şampiyonluğuna ulaşırken bazı maçlarda kelimenin tam anlamıyla kırılma anları yaşandı.

Tam, "Bu maç gitti" derken her hafta sahaya çıkan bir kahraman takımını ipten alarak kurtardı.

38 haftalık lig maratonunda özellikle 8 maç hafızalardan silinmezken Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli yer tuttu.

İşte o maçlar...

1.HAFTA: GALATASARAY 2- 1 HATAYSPOR

Galatasaray için sezonun ilk maçıydı. Başlangıçta önemsiz gibi görünen bu karşılaşma, sezonun en kritik galibiyetlerinden birine dönüşecekti. İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan mücadelede, ikinci yarıya hızlı bir giriş yapıldı.

Joelson Fernandes, 52. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. Ancak 80. dakikada Mauro Icardi, penaltıdan attığı golle skoru eşitledi.

Galatasaray, maçın sonlarına doğru 1 puanla sahadan ayrılacağını düşünürken, 70. dakikada Leo Dubois'in yerine oyuna giren Michy Batshuayi, 90. dakikada attığı golle galibiyeti getirdi ve sarı kırmızılılara altın değerinde bir 3 puanı kazandırdı.

6.HAFTA: FENERBAHÇE 1- 3 GALATASARAY

Sezonun ilk derbileri her zaman önemlidir. Kadıköy'de ezeli rakibini hiç şans tanımadan mağlup eden Galatasaray, maç öncesi Fenerbahçe'nin 5 puan önündeydi. Maçı kesin olarak kazanacağını düşünen ve puan farkını azaltıp ezeli rakibine karşı psikolojik baskı kurmak isteyen sarı lacivertlilerin planı tutmadı.

Torreira’nın 20. dakikadaki golü, Dries Mertens’in 28. dakikadaki golü ve Gabriel Sara’nın 59. dakikadaki golüyle Galatasaray, 3 golle rahatladı. 63. dakikada ise Edin Dzeko, penaltıdan Fenerbahçe'nin tek golünü kaydetti ancak Fenerbahçe'ye bu gol bir avantaj sağlamadı.

Sarı kırmızılılar karşılaşmayı 3-1’lik net bir skorla kazandı. Bu zaferle, sarı kırmızılılar, rakibine karşı psikolojik üstünlüğü ele geçirerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

12. HAFTA: GALATASARAY 3- 2 SAMSUNSPOR

Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Samsunspor, Galatasaray’a konuk oldu. Sarı kırmızılılar, maça hızlı başladı ve henüz 2. dakikada Victor Osimhen’in kaydettiği golle öne geçti. İlk yarı, Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında, Samsunspor 50. dakikada kazandığı penaltı atışında Olivier Ntcham ile eşitliği sağladı. Ntcham’ın golünden sadece 5 dakika sonra, Victor Osimhen bir kez daha sahneye çıkarak Galatasaray’ı yeniden öne geçirdi. Maçın son anlarına kadar baskılı oynayan Samsunspor, Galatasaray’ı oldukça zorladı.

Ancak 75. dakikada Dries Mertens’in yerine oyuna dahil olan süper yedek Michy Batshuayi, 85. dakikada attığı golle takımını rahatlatan ismi oldu. 90+3. dakikada, Samsunspor bir kez daha penaltı kazandı ve Youssef Bennasser’in golüyle durumu 3-2 yaptı. Karşılaşma, bu skorla sona erdi.

15. HAFTA: SİVASSPOR 2- 3 GALATASARAY

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor’a konuk oldu. Karşılaşma, sarı kırmızılılar için zorlu bir başlangıçla başladı. Henüz 15. dakikada, Galatasaray’ın genç savunmacısı Metehan Baltacı, bariz gol şansını engellemeye yönelik bir hareketi nedeniyle kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

25. dakikada Galatasaray'ın eski oyuncusu Garry Rodrigues, topu ağlarla buluşturdu ve Sivasspor'u öne geçirdi. Ancak Galatasaray, 36. dakikada milli oyuncusu Yunus Akgün’ün kaydettiği golle eşitliği sağladı. İlk yarı bu skorla sona erecek derken, 45+9. dakikada Galatasaray, kazandığı penaltı atışında Victor Osimhen ile öne geçti. Osimhen’in golüyle sarı kırmızılılar, soyunma odasına 2-1’lik üstünlükle girdi.

İkinci yarının başında, 53. dakikada Barış Alper Yılmaz, Galatasaray’ı rahatlatan üçüncü golü kaydetti. Sarı kırmızılılar, maç sonuna kadar skoru korumaya çalıştı. Mücadelenin 90+1. dakikasında, Sivasspor’dan Bekir Böke’nin golüyle ev sahibi ekip farkı bire indirse de, Galatasaray sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

16. HAFTA: GALATASARAY 4-3 TRABZONSPOR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor’u konuk etti. Sarı kırmızılılar, mücadelenin henüz 8. dakikasında Dries Mertens’in attığı golle 1-0 öne geçti. Trabzonspor, bu gole 17. dakikada Ozan Tufan’ın kaydettiği golle cevap verdi.

Dries Mertens, golünün yanı sıra 29. dakikada Yunus Akgün’e yaptığı asistle takımını yeniden öne geçirdi ve Galatasaray, soyunma odasına 2-1’lik üstünlükle gitti. İkinci yarının hemen başında, 51. dakikada Simon Banza Trabzonspor için gol atarak eşitliği sağladı. Ardından, 55. dakikada Ozan Tufan, bir kez daha sahneye çıkarak deplasman ekibini 3-2’lik üstünlüğe taşıdı.

Galatasaray, önceki haftalarda olduğu gibi yedek kulübesinden 59. dakikada Elias Jelert’in yerine oyuna dahil olan Michy Batshuayi, 63. dakikada penaltıdan attığı golle takımına eşitliği getirdi. Herkes, maçın berabere bitmesini beklerken, 90+8. dakikada Ali Şahin Yılmaz’ın kendi kalesine attığı golle Galatasaray, mücadeleyi 4-3 kazandı.

21.HAFTA: GALATASARAY 1-0 KONYASPOR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Konyaspor’u konuk etti. Sarı kırmızılılar, maç boyunca birçok pozisyon bulsa da bunları gole çeviremedi.

Konyaspor ise 7 kez şut girişiminde bulundu ancak hiçbir şut isabetli olamadı. Mücadelenin tek golü ise 22. dakikada Victor Osimhen’in penaltıdan attığı golle geldi. Galatasaray, bu golle karşılaşmayı 1-0’lık skorla kazanmayı başardı.

24. HAFTA ÇAYKUR RİZESPOR 1-2 GALATASARAY

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Çaykur Rizespor’a konuk oldu. İlk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren mücadelenin ikinci yarısında, 47. dakikada Victor Osimhen, Galatasaray’ı öne geçiren golü kaydetti.

Ancak çok geçmeden, 54. dakikada Çaykur Rizespor, Ali Sowe ile eşitliği sağladı. Mücadelenin son anlarına kadar bu eşitlik devam etti. 86. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Victor Osimhen, attığı golle Galatasaray’a 3 puanı kazandırdı.

27. HAFTA: ALANYASPOR 1-2 GALATASARAY

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, Alanyaspor’a konuk oldu. Lig'in 25 ve 26. haftasında hem Fenerbahçe ile hem de Kasımpaşa ile berabere kalan Galatasaray, Alanyaspor maçının öneminin farkındaydı.

Karşılaşmanın ilk yarısında, Alanyaspor’dan Tonny Vilhena, 23. dakikada kaydettiği golle takımını öne geçirdi ve ilk yarı, Alanyaspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarının başlarında, Fidan Aliti kendi ağlarına gönderdiği golle Galatasaray’a eşitliği sağladı. Ardından, Galatasaray’ın golcüsü Victor Osimhen, 62. dakikada attığı golle takımına 3 puanı kazandıran ismi oldu. Mücadele, Galatasaray’ın 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.