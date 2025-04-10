Galatasaray'ın Samsunspor kafilesi açıklandı

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Samsunspor'a konuk olacak.

Bu mücadelenin kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-kırmızılılarda Elias Jelert, Kaan Ayhan ve Kerem Demirbay kafilede yer almadı.

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Bu futbolcuların dışında Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Przemyslaw Frankowski de kamp kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli takımdan sakat dönen ve tedavisi devam eden Elias Jelert ile takımımızın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği son antrenmanda aldığı darbe sonrası dizinde esneme olan Kaan Ayhan ve kasığında zorlanma olan Kerem Demirbay tedbir amacıyla kamp kadrosundan çıkartılmıştır."