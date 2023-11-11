Galatasaray'ın serisini bitiren Volkan Demirel'in sözleri: Yoktan var olan takımız Galatasaray'ın 195 günlük yenilmezlik serisine son veren Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel maçın ardından "Bu takımı ben kurdum. Övünerek söylüyorum. Sezon içinde galibiyet, mağlubiyet olacak. Her şeyin dışında bir kere çok başka şeyler kazanıyoruz" dedi.

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Hatayspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray'ın serisi sona erdi. Sarı-kırmızılı takımın 2-1 kaybettiği maçın ardından 195 günlük seri sona erdi.

Galatasaray bu maçtan önce ligde sadece Kayserispor ile berabere kalmıştı.

Sarı-kırmızılılar ayrıca, ligde son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş deplasmanında almıştı. Böylelikle Okan Buruk'un ekibinin ligdeki 17 maçlık serisini Volkan Demirel sonlandırmış oldu.

Takımı Hatayspor'la birlikte üç puanı kazanan Demirel, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray'ın oyununa müsaade etmedik"

Demirel, sözlerine şu şekilde başladı:

Süreyi ne kadar uzatabilirsek maç daha güzel bir hale gelecek demiştik. Galatasaray yorgun. En yakından şahidi biziz, kolay değil. Seyahat oyuncuları yoruyor. Bunu düşünerek sahaya çıktık. Oyunu kendi bölgemizde kabul ederek, yetenekli oyuncularına fırsat vermeden, bizim bölgemizde topla oynamalarına izin vermeden, kenar organizasyonlarına adam adamayla kapatarak Galatasaray'ın oyununa müsaade etmedik. Teknik, taktik anlamda oyuncularım her şeyi yaptı.

"Oyuncuların isteğiyle ve inancıyla kazandık"

Oyuncuların isteği ve inancı sayesinde kazandıklarını ifade eden Demirel, şunları dedi:

Bunu her zaman yapamıyoruz. Geçen hafta çok üzülmüştüm. Dediklerimizin hiçbirini yapamadık. Bu oyunun ana faktörü oyuncular. Bizim işimiz anlatmak, göstermek. İnanırlarsa ve isterlerse maçları kazanıyorsunuz. Oyuncuların isteğiyle ve inancıyla kazandık. Taktiklerimizi iyi uyguladılar. Maçın ikinci yarısında daha net pozisyonlar bulduk.

"Yoktan var olan bir takımız"

Yoktan var olan bir takım olduklarını söyleyen Volkan Demirel, şu ifadeleri kullandı:

Bu takımı ben kurdum. Övünerek söylüyorum. Sezon içinde galibiyet, mağlubiyet olacak. Her şeyin dışında bir kere çok başka şeyler kazanıyoruz. Yoktan var olan bir takımız. Çok uygun maliyetlere yapıldı. İlk 8 haftada çok saygı duyulacak işler yaptık. Sonraki 3 haftada yenildik. Bunlar iş kazasıydı. Mental yorgunluktu. Bizim gibi takımlarda illlaki bir düşüş olacaktır.

"Galatasaray'a saygı duyuyoruz"

Galatasaray'a saygı duyduklarını aktaran Demirel, şu değerlendirmeyi yaptı: