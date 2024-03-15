Galatasaray'ın şikayeti sonrası Fenerbahçe yöneticisi savcılıkta ifade verdi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün basın sözcüsü Selahattin Baki'ye destek vermek için savcılığa gitti.

ensonhaber.com

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün basın sözcüsü Selahattin Baki ile savcılığa gitti. Basın mensuplarının soruları üzerine Ali Koç, Galatasaray'ın şikayeti üzerine Selahattin Baki'nin ifade vermesi için geldiklerini söyledi.

"Selahattin Bey ifadeye çağrıldı"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'na gelen Ali Koç ve Selahattin Baki, savcılıkta yaklaşık yarım saat kaldı.

Savcılıktaki işlemlerin tamamlanmasının ardından basın mensuplarının sorusu üzerine Ali Koç, "Selahattin Bey'in bir konusu vardı. Onun için geldik. Spekülasyon yapmayın diye söylüyoruz. Yapılan bir şikayetle ilgili Selahattin Bey basın sözcümüz olduğu için zaman zaman şikayetler olabiliyor. Selahattin Bey ifade verdi." dedi.

Ali Koç, "Destek amacıyla mı geldiniz?" sorusuna ise "Yöneticim, gelmez miyim?" diye yanıt verdi. Ali Koç daha sonra adliyeden ayrıldı.