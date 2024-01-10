Galatasaray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Bülent Uygun'un ekibi Sivasspor ile Okan Buruk'un çalıştırdığı son şampiyon Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 11 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de başlayacak.
Oynanacak bu kritik mücadele öncesinde ise konuk ekip sarı-kırmızılıların kamp kadrosu duyuruldu.
Galatasaray'da 7 isim Sivasspor maçında oynayamayacak. Sakatlığı devam eden Mauro Icardi, Davinson Sanchez, Sergio Oliveira'nın yanı sıra Afrika Kupası'nda bulunan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu forma giyemeyecek.
Son olarak Konyaspor maçında sarı kart gören Barış Alper Yılmaz da İstanbul'da kaldı.
Sacha Boey, İstanbul'da kaldı
Fenerbahçe maçında gördüğü kart nedeniyle Konyaspor maçını kaçıran Sacha Boey, Sivasspor maçında da olmayacak.
Fransız oyuncu dizinde yaşadığı ağrı nedeniyle riske edilmedi. 23 yaşındaki oyuncu İstanbul'da kaldı.
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu
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