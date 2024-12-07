Galatasaray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Bülent Uygun yönetimindeki Sivasspor ile Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.
GALATASARAY'IN 5 EKSİĞİ VAR
Bu kritik maç öncesinde ise konuk takım Galatasaray, kamp kadrosunu açıkladı.
Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan; Mauro Icardi, Yusuf Demir, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs maç kadrosunda yer almadı.
KAMP KADROSU
Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Michy Batshuayi, Victo Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Efe Akman, Metehan Baltacı
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