Galatasaray'ın SIXT ile sponsorluk anlaşması devam edecek

AA & Ensonhaber

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada,

2020-21 sezonundan itibaren Galatasaray Futbol A Takımı'nın ana sponsoru olan SIXT rent a car, Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk ön anlaşmasını imzalayarak kulübümüze verdiği desteği devam ettiriyor.

ifadeleri kullanıldı.

Anlaşmanın detaylarının temmuz ayında yapılacak toplantıda açıklanacağı belirtilerek,

Ön anlaşma uyarınca Galatasaray Futbol A Takımı, formasının göğüs kısmında SIXT rent a car markasını taşımaya devam edecek. Türk futboluna ve Galatasaray markasına olan sarsılmaz inancı için sponsorumuza teşekkür ederiz. Şimdi daha güçlü bir Galatasaray ile daha büyük zaferlere ulaşmanın zamanı.